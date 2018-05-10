Başarı belgesini alan Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Dr. Akın Ergan, 30 yıllık hekimlik kariyerinin yanı sıra dünyada 4 tane dört yıllık ve üstü fakülte bitiren kişi olarak da dünya rekoru kırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Konservatuvarı Gösteri Salonu’nda düzenlenen ‘Edirne İli Başarı Belgesi Takdim Töreni’ programına Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Merkezi Halk Müziği Dinletisi ile program devam etti.

“Canlı olduğumuzu sanal olmadığımızı gösterebilmek için geldik”

Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Fakültesi tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından konuşan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Edirne ile birlikte şu ana kadar toplam 49 ile tek tek gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini belirterek, “Açıköğretim diyoruz, uzaktan eğitim diyoruz. Bizi hep uzaktan görüyorsunuz ya da isimlerimizi duyuyorsunuz belki de sadece resimlerimizi bile görmüyorsunuz sadece isimlerimizi duyuyorsunuz ya da okuyorsunuz. Biz buraya gerçekten beraber olabilmek için sizinle kucaklaşabilmek için canlı olduğumuzu sanal olmadığımızı gösterebilmek için geldik” dedi.

“1 milyonun üzerinde mezunumuz var”

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy da aktif ve pasif olarak 3 milyona yakın öğrencileri olduğunu ve 1 milyonun üzerinde mezunlarının olduklarını hatırlatarak, “Anadolu Üniversitesi başarılı öğrencilerine başarı belgelerini vermek üzere yapmış olduğu törenlerin bir parçası da Edirne’de gerçekleşti. Edirne ile birlikte 49’uncu ile gelmiş oluyoruz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içerisindeki farklı programlarda başarılı olan öğrencilere verilen bir belge bu. Bu vesileyle de onlara yakın olduğumuzu hissettirmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır. İnşallah diğer illere de bundan sonra devam edeceğiz” diye konuştu.

“Dünyada 4 tane dört yıllık ve üstü fakülte bitiren kişi olarak da dünya rekoru kırdım”

Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilerinden Dr. Akın Ergan ise 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi’nden mezun olduğunu ve 30 yıllık hekimlik hayatı boyunca Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi’nde bulunan eğitim programlarına katıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

“2001 yılında üniversite sınavına girerek, iyi bir puan alarak 4 yıllık İşletme’ye girdim. İşletmeyi bitirdikten sonra 2 yıllık Halkla İlişkiler bitirdim. Akabinde İktisat’ı okumak istedim. İktisat’ı da okudum. Fakat okuma artık bende bir alışkanlık haline geldiği için Hukuk’a da olan ilgimden dolayı 2 yıl da Adalet Meslek Yüksek Okulu’nu bitirdim. Onun akabinde de Kamu Yönetimi’ne girerek 4 yıllık Kamu Yönetimi bitirdim. Bu yıl istirahat ettim ama önümüzdeki yıl okumama devam edeceğim. 22 yıllık üniversite hayatımda şu anda bunu 30 yıla tamamlamayı düşünüyorum. Ayrıca dünyada 4 tane dört yıllık ve üstü fakülte bitiren kişi olarak da dünya rekoru kırmış bulunmaktayım. Ve de 2002 yılında olmuş olduğum bypass ameliyatından sonra da 3 fakülte 2 önlisans bitirdiğim için bu da bir ikinci dünya rekoru oldu.”

“2017 yılında ödülümü verdiler”

Dr. Ergan, Guinness’e 2013 yılında müracaat ettiğini hatırlatarak, “O sene o sekmelerin açılmadığını söylediler. Daha sonra Orhan Kural hocamızın ekibine müracaat ettim. Onların yapmış oldukları incelemede 4 tane 4 yıllık fakülte bitirmekle dünya rekoru kırdığımı söylediler ve bana geçtiğimiz Mart ayında ödül töreninde ödülümü verdiler. Bundan sonra yine devam edeceğim. İnşallah turizm ve veterinerliği düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerini derece ile tamamlayan mezunların başarı belgeleri takdim edildi. Dünyada 4 tane dört yıllık ve üstü fakülte bitiren kişi olarak da dünya rekoru kıran Dr. Akın Ergan’ın başarı belgesini Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt takdim etti.