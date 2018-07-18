15 Temmuz 2018 günü Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu önünden hareket eden 15 kişilik engelli grubu Edirne’ye ulaştı. Yaklaşık 4 bin 500 kilometre mesafe kat edecek grup 2 ay boyunca Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’yı kapsayan programda hayata pedal çevirecek.

Engelli bireylerin tüm dünyada yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, duyarlılık ve farkındalık oluşturmak isteyen işitme, görme ve ortopedik engellilerden oluşan bisikletli grup, sessiz çığlıklarını tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor.

"Türkiye’yi dünyaya tanıtacağız"

‘Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin’ hareketi üyelerinden Hüseyin Nacar, kendilerine destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese tek tek teşekkürlerini ileterek, "Biz savaşa da karşıyız, darbeye de karşıyız, teröre de karşıyız. Yaşayan ölüler olarak görüyoruz. Çünkü bu insanların uzuvları kayboluyor, savaş kalıcı travmalar bırakıyor. İnsani ve vicdani olarak biz bütün yargılamalarda, müşteki ve taraf olarak ısrarla geleceğiz, kapılarınızda duracağız, Türkiye’yi dünyaya tanıtacağız" dedi.

"Bisiklet sürmeyi çok seviyorum"

Görme engelli bisiklet sporcusu Şule Yazıcı da bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirterek, "İstanbul’da çok sürüş yaptım ama il dışına, yurt dışına ilk kez çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Beni neyin beklediğini bilmiyorum. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Lahey’de engellilerin sesi olacağız"

Güneydoğu Gazisi olan Ekrem Taşkın ise "Aynı zamanda milli sporcuyum. Tabi ben sonradan engelli olmuş bir kişi olarak, engelli kardeşlerime adadım hayatımı. Toplamda 4 bin 500 kilometre mesafe kat ederek, Lahey’de BM’nin merkezinde turumuzu tamamlayacağız. Engellilerin sorunları ile alakalı bir mesaj vereceğiz" diye konuştu.

"Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Grup üyelerinden tekerlekli sandalye maraton koşucusu Nihat Demir de "Önümüz çok uzun. Çok uzun bir maratona katılıyoruz. Ve bugüne kadar yapılmış bir organizasyon değil. Bir Türk ekibi olarak, bir Türk engelli grubu olarak dünyaya barış ve engellerin kalkması için yapılacak bu çalışma için biz Türkiye’nin adını duyurmak amaçlı biz böyle bir çalışmaya girdik" dedi.