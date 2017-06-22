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22 Haziran 2017 09:25

(Özel Haber) 5 metrekarelik dükkanlarında fabrikasyona direniyorlar

Gelişen teknoloji, ucuz ve kalitesiz ürünlerin yurt dışı pazarından ülkeye girmesi nedeniyle yok olmaya yüz tutan meslek gruplarının başında gelen kundura ustaları, hem mesleğin geleceği için hem de ailelerini geçindirmek için mücadele veriyor.

(Özel Haber) 5 metrekarelik dükkanlarında fabrikasyona direniyorlar

22 Haziran 2017 09:25


5 metrekarelik dükkanlarında fabrikasyona ve teknolojiye direnen kundura zanaatkarları, bir yandan ekonomik savaş verirken diğer yandan da mesleklerini gelecek nesillere taşıyacak çırak bulamamaktan şikayetçi. Ucuz ve sağlıksız ayakkabıların piyasada günden güne yayılması nedeniyle, kundura tamircileri yok olma aşamasına geldi. Edirne’de de, sayıları iki elin iki parmaklarını geçmeyecek kadar kalan kundura zanaatkarları, bir yandan çocukluktan ergenliğe geçtikleri 5 metrekarelik baba ya da usta emaneti dükkanlarında ekonomik savaş verirken, diğer yandan da zanaatlarını geleceğe yansıtacak çırak bulamamaktan dolayı üzüntü yaşıyor.



“Meslek yavaş yavaş kayboluyor”


25 yıldır kundura tamirciliği yaptığını dile getiren 3 çocuk babası zanaatkar Murat Evcümen, "İşlerimiz bayağı bir durgun. Ucuz ayakkabılar nedeniyle eski işlerimiz yok. Müşteri tamire geldiğinde 10 lira diyoruz, yenisi o kadar diyor. O yüzden işlerimiz bozuldu. Meslek yavaş yavaş kayboluyor, gidiyor. Bu işe çırak olarak başladık, devam ediyoruz. Çırak da gelse 1-2 gün duruyor, bu işimizi beğenmiyor. Buna şükür yine ekmek parası, harçlığımız çıkıyor" dedi.



"Ayakkabısının değerini bilen tamir yaptırıyor"


Kundura tamircisi Şener Özdurdabak da 26 yıldır mesleğini devam ettirmeye çalıştığını dile getirerek, "15 yaşında başladım mesleğe, çekirdekten. Şu aralar işlerimiz durgun. Tamirat işleri kimisine pahalı, kimisine de ucuz geliyor. Bayram yaklaştı ama işler yoğun değil. Çarşıda 15-20 liraya ayakkabılar var. Ama ayakkabısının değerini bilen yaptırıyor tamir. Çırak yetişmiyor. Şimdi nesil hazır para yiyor. Cebine ver parasını, internet kafelerde gezsinler" diye konuştu.




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