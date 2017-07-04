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04 Temmuz 2017 13:11

(Özel Haber) 656 yıllık efsane için hazırlanıyorlar

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve 655 yıldır kesintisiz olarak devam ettirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 656’ıncısı için son rötuşlar tamamlandı.

(Özel Haber) 656 yıllık efsane için hazırlanıyorlar

04 Temmuz 2017 13:11


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ‘Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi’ ağırlamaya hazırlanan Edirne Belediye Başkanlığı, güreşlerin yapılacağı dualı çayır Er Meydanı’nda ve kent genelinde binlerce güreşçi ve güreş sever için hazırlıklarını tamamladı.


Edirne Belediyesi ekipleri tarafından bir yıl boyunca periyodik olarak devam eden hazırlıklarda sona gelindi. 2 bine yakın pehlivanın ayak basacağı dualı çayırın hazırlanmasının ardından güreş severleri güzel bir seyir sunabilmek için belediye görevlilerinin stadyumda ve çevresinde çalışmaları devam ediyor.



“Hazırlıklarımız bitti, son rütüşlar yapılıyor”


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Hazırlıklarımız bitti, son rötuşlar yapılıyor. Tabii bu çok dinamik bir süreç olduğu için sürekli bir kontrol gerekiyor. Yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 655’inci Kırkpınar’da bin 969 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Ülkemizde yağlı güreş yapan her pehlivanın hayali Kırkpınar’da çayıra çıkmak ve kürsü yapmak. Bu yıl zannediyoruz geçen yıla göre daha da fazla pehlivanla 656’ıncı Kırkpınar’ımızı, bitmeyen güreşin devam efsanesini tekrar yaşatacağız. Bunun gururu da hepimizin olacak” dedi.



“Hain darbe girişimi nedeniyle iptal edilmişti, bu yıl Aleyna Tilki geliyor”


Gürkan, “Geçtiğimiz yıl hain darbe girişimi bütün konserlerimizi iptal etmiştik. Hiç yapmamıştık. Bu yıl biraz o açığı da kapatmak, halkımızın moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla birçok sanatçımız geliyor. İlyas Yalçıntaş, Aleyna Tilki, Kıraç, Volkan Konak ülkemizin çok sevdiği sanatçılarımız geliyor. Eminim ki hem Edirneliler hem de Edirne’ye gelen misafirlerimiz çok keyifli bir Kırkpınar geçirecekler bu yıl” ifadelerini kulandı.




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