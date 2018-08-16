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16 Ağustos 2018 14:00

(Özel Haber) Akın akın dönüyorlar

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Kapıkule’de uzun kuyruklar oluşturdu.

(Özel Haber) Akın akın dönüyorlar

16 Ağustos 2018 14:00

Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen Türk işçiler, “Vatanımız çok güzel ama doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer” dedi.


Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de 3 kilometre kuyruk oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen Türk işçiler, anavatana gelirken mutlu ve sevinçli ama giderken hüzünlü ve buruk olduklarını söyledi.



7 günde 122 bin 6 yolcu çıkış yaptı


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden edinilen resmi verilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan son 24 saatte 4 bin 277 yolcu aracı çıkış yaparken, 21 bin 921 yolcu da Bulgaristan’a geçiş yaptı. Son bir haftalık dönüş rakamlarına göre ise 25 bin 361 yolcu aracı Kapıkule’den çıkış yaparken, 122 bin 6 yolcu da anavatandan ayrılmış oldu. Yetkililer, özellikle Kurban Bayramı öncesi Kapıkule ve diğer sınır kapılarında dönüş yoğunluğunun devam etmesini beklediklerini belirtti.



Kapıkule’de dönüş kuyruğu


Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de anavatanlarında geçirmek isteyen gurbetçilerin, geliş yolculuklarındaki uzun araç kuyruğu manzaraları, dönüş yolculuklarında da aynı görüntülere sahne oluyor. Kurban Bayramı öncesi yaşadıkları ülkelere dönmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda 3 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.



Akıcı kapılara yönelsinler


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından an be an sınır kapılarındaki trafik durumunu paylaşarak, gurbetçi vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle etkilenmemeleri için daha akıcı ve boş olan kapılara yönlenmelerini sağlıyor. Yapılan açıklamada, Kapıkule’nin yoğun olduğu bildirilirken, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda trafiğin daha akıcı olduğu için o sınır kapılarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri de kuyruklarda kontrollerini sürdürürken, sıra nizamının bozulmaması için sürücüleri zaman zaman uyarıyor.




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