(Özel Haber) Başpehlivanlar itiraz etti, standart kispet modeli geldi

Türkiye’nin sayılı kispet ustaları arasında yer alan Uğur Kesen, standart tip kispetin güreş yönetmeliğine girdiğini söyledi.

Bu yıl 656’ıncısı düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne sayılı günler kala, özellikle başpehlivanların yıl boyunca gündeme getirdiği ‘hileli kispet’ iddialarına, Güreş Federasyonu kayıtsız kalmadı. Türkiye’nin sayılı kispet ustaları arasında yer alan ve 15 yıldır Kırkpınar pehlivanlarına kispet diken Samsunlu Uğur Kesen, federasyonun almış olduğu kararla bu yıl standart tip kispet uygulamasına geçildiğini dile getirdi. Kispetçi Kesen, 2017 yılı itibariyle uygulamanın sadece başpehlivanları kapsadığını, 2018 yılı Kırkpınar Güreşleri’nde ise katılan tüm boy pehlivanların standart kispet ile dualı çayır Er Meydanı’nda güreş tutacağını belirtti.

“Bundan sonra da hiçbir şikayet olmaz”

15 yıldır pehlivanlar için kispet diktiğini dile getiren Samsunlu kispet ustası Uğur Kesen, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Hileli kispet demeyelim de, pehlivanlar kispet konusunda devamlı tutulmasın diyordu. Tutulmasın diye bazı pehlivanlar içine naylon gibi şeyler yaptırıyordu. O yüzden de diğer pehlivanlar naylon gibi şeyler oluyor diye şikayet ediyordu. Önemli olan da kispetin orijinal olması, orijinal olan neyse onu yapmak gerekiyor. Niye rahat oluyor? Pehlivan diyor ki, ‘Benim çok farklı olsun, çok özel olsun’. Yani istekleri bitmiyor. Şimdi Güreş Federasyonu yönetmeliğine koydu, bundan sonra hepsi standart olacak. O daha güzel oldu. Bundan sonra da hiçbir şikayet olmaz. Bundan sonra standart kispet yapacağız” dedi.