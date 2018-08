Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Tekün, İHA’ya yaptığı açıklamada, kalp, böbrek, diyabet rahatsızlığı ve yüksek tansiyonu olan vatandaşların da Kurban Bayramı sabahı et ve kavurma yemelerinin riskli olabileceğine değindi.

Kurban Bayramı’nda et tüketim şekli ve miktarı önemli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Tekün, bayramların insanları bir araya getiren, geniş sofraların kurulduğu ve bol bol sohbet edildiği günler olduğunu belirterek, "Bugünlerde yapılan kaçamakların bayram süresi ve sonrasında sağlığınızı bozmaması önemlidir. Bayramın ilk günü, zengin kahvaltı sofraları ilk olarak bizi karşılamaktadır. Kahvaltıda yumurta, peynir, bol yeşillik ve tam tahıllı ekmek, biraz bal veya reçel tüketilebilir. Et, kavurma, kızartmaların kahvaltıda tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Kalp rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı, yüksek tansiyonu ve diyabet gibi rahatsızlıkları olanlar risk altındadır. Bu yüzden; öğünlerdeki porsiyon kontrolüne ve yeme sıklığını oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.

‘Rigor Mortis’ denilen ölüm katılığına dikkat

Tekün, et tüketiminin Kurban Bayramı’nda arttığını hatırlatarak, “Kurban Bayramı’nda kesilen etin hemen tüketilmemesi gerekmektedir. Kurban eti kesildiği gün “Rigor Mortis“ denilen ölüm katılığı oluşmaktadır. Bu sebeple; etin pişirilmesi, tüketimi ve sindirilmesinde sıkıntılara neden olmaktadır. Bu et tüketilecekse muhakkak 24 saat bekletilmesi gerekmektedir. Eğer tüketilmeyecekse; küçük porsiyonlar şeklinde derin dondurucuda saklanılması gerekmektedir. Şayet; kavurma ve kırmızı et ürünleri öğlen yemeğinde tüketilirse muhakkak yanına bol limonlu bir C vitamini kaynağı olan salata veya sebze yemeği eklenmelidir" diye konuştu.