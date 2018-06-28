(Özel Haber) Bir ‘dolu’ tedbirin sebebi ortaya çıktı

Meteorolojinin Marmara’da kuvvetli yağış ve ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı vatandaşları alarma geçirdi. Edirne’de de bazı vatandaşlar halı ve kilimlerle araçlarını korumaya çalışırken, bazıları da AVM otoparkına koymayı tercih etti. Dolunun, araçlarda bin 500 TL’den 5 bin TL’ye kadar maddi hasar oluşturabildiği belirtildi.

"Hasarın durumuna göre işlem süresi değişiyor"

Edirne’de yaklaşık 10 yıldır oto kuaför ve bakım hizmetleri verdiğini dile getiren Umut Cevher, "4 ila 6 saat arası hasarın durumuna göre işlem sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce Edirne’de yaşanan dolu yağışı sonrası birçok araçta hasar oluştu. Çoğu aracı yaptık zaten diğer araçları da sıraya koyduk yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Sürücülerin aldıkları dolu tedbirleri normal karşılanmalı"

Cevher, araç sürücülerinin dolu sonrası almaya çalıştıkları tedbirlerin normal karşılanması gerektiğini belirterek, "Maliyetler yüksek, el işçiliği olduğu için. İnsanlar araçlarının orijinalliğinin bozulmasını istemiyor. O yüzden araçlarını dolu gibi doğal afetlerde korumaya çalışıyorlar. Battaniyeler, halılar, yorganlar örttüler, araçlarına değer veriyorlar ve dolu sonrası hasarın tamiri yüksek maliyetli olabiliyor" diye konuştu.

"Bin 500 TL ila 5 bin TL arasında maliyetler olabiliyor"

Dolu sonrası ortaya çıkacak hasarların farklılık gösterebildiğini belirten Cevher, "Tabi ki dolu hasarının durumuna göre ortaya çıkan bütçe ya da maliyet farklı oluyor. Arabanın durumuna göre değişiyor, bin 500 TL ile 5 bin TL arasında fiyatlar çıkabiliyor. Özel ekipmanlar kullanıyoruz ve bunun el işçiliği çok maharet ve özen isteyen bir işçilik. Aracın özel fabrika boyası ve orijinalliği bozulmadan, dolunun vermiş olduğu hasarları düzeltiyoruz" dedi.