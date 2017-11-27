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27 Kasım 2017 10:02

(Özel Haber) Burası Haskova değil, Edirne!

Euro ve Dolar’ın artması ile birlikte özellikle Bulgaristan’da yaşayanlar Edirne’ye alışverişe gelmeye devam ediyor.

(Özel Haber) Burası Haskova değil, Edirne!

27 Kasım 2017 10:02


Edirne, kara sınırı bulunan Bulgar ve Yunan vatandaşların pazarı haline döndü. Bulgarların ülkelerinde yaşadıkları bölgeler Edirne’ye 50 ila ortalama 100 kilometre mesafe uzakta olunca, Euro ve Dolar’da artınca soluğu Edirne’de alıyorlar. Sabahın erken saatlerinde otomobilleriyle kente gelen Bulgarlar, ucuz buldukları ürünleri araçlarına yükleyerek evlerine dönüyor.


Bulgarlar, toptancıların yoğunlukla bulunduğu Bostan Pazarı Mahallesi’nde alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bulgarların Edirne’den aldıkları ürünlerin başında deterjan ve temizlik ürünleri geliyor. Bostan Pazarı Mahallesi sakinleri de artık duruma alıştıklarını belirterek, espirili bir dille ‘Burası Edirne’mi? yoksa Bulgaristan’ın Haskova ili mi? belli değil. Esnafımız kazansın, ekonomimiz iyi olsun” ifadelerini kullanıyor.


Mahallede Edirnelilerden çok Bulgar vatandaşlar alışveriş yaparken toptancı esnafı da durumdan oldukça memnun. Otomobillerine ucuz buldukları ihtiyacı olan ürünleri yükleyen Bulgarların aldıkları ürünleri Bulgaristan’da sattıkları iddia ediliyor.




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