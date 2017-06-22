(Özel Haber) Büyükçekmece ailesinden Meriç Nehri kenarında iftar

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile Edirne’ye gelen 3 bin Büyükçekmeceli kadın, Meriç Nehri kenarında bulunan Lalezar Tesisleri’nde hep birlikte iftar açtı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da katıldığı iftar programında, Gürkan’a özel bir dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Ramazan ayı içerisinde 34 yıldır kesintisiz olarak Edirne’ye geliyoruz. Türkiye’de bu işi ilk biz başlattık. Ancak bunca yıldır ilk kez Edirne Belediye Başkanı olarak sevgili dostum Recep Gürkan iftarımıza katıldı. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün, belediyecilik anlamında bir ekol olarak gördüğünü dile getirerek, tüm Büyükçekmece ailesine Edirne’ye gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Akşam ezanının okunması ile yapılan duanın ardından 3 bin Büyükçekmeceli kadın ve protokol üyeleri hep birlikte iftarını açtı.