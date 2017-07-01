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01 Temmuz 2017 12:22

(Özel Haber) Çevrecilerden boş tarım ilacı ambalajlarına tepki

Edirne’de, çeltik tarlalarının etrafına boş tarım ilaç kutuları atılmasına çevreciler tepki gösterdi.

(Özel Haber) Çevrecilerden boş tarım ilacı ambalajlarına tepki

01 Temmuz 2017 12:22


Tarım sezonun açılması ile birlikte tarlalarda hummalı çalışmalar devam ederken, bazı üreticilerin bilinçsizce boş tarım ilacı ambalajlarını doğaya atmasına çevreciler tepki gösterdi.


Özellikle çeltik tarlalarında zararlı otlarla mücadele kapsamında kullanılan tarım ilaçlarının boş ambalajlarının doğaya ve suya atılmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Hüseyin Yılmaz, "Bu tarım ilaçlarının boş ambalajlarında kalan sıvılar, doğada ve su da bulunan birçok canlının ölümüne neden oluyor. Üreticilerimizin bu konularda daha hassas olmasını talep ediyoruz. Trakya insanımız duyarlıdır. Duyarlı olacaklarına inanıyoruz" dedi.




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