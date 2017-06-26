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26 Haziran 2017 12:25

(Özel Haber) Çiftçilerin bayram mesaisi ‘buğday’ hasadı

Yaklaşık 9 ay boyunca tarlada alın teri döken çiftçiler, Ramazan Bayramı’nda geceleri de dahil olmak üzere biçerdöverlerle ürünlerini hasat ediyor.

(Özel Haber) Çiftçilerin bayram mesaisi ‘buğday’ hasadı

26 Haziran 2017 12:25


Trakya Bölgesi’nde başlayan buğday hasadının, Ramazan Bayramı süresince de yoğun bir şekilde devam edecek. Türkiye’nin en önemli buğday tedarikçisi illerinden birisi olan Edirne’de, Trakya çiftçisi bayram boyunca tarlalarında yoğun mesai yapmaya devam ediyor.


Bu yıl yaşanan bahar yağışlarının bekledikleri verimi arttırdığını dile getiren üreticiler, bu yıl yüzlerinin güldüğünü söyledi.


Edirne’ne Merkez’e bağlı Elçili köyü sakinlerinden üretici Mehmet Kumcu, “Bizim için, sağ olan için her zaman bayram. Tabi ki çiftçi malını toplamaya uğraşıyor. Cenabı Allah ne verdiyse, ne kısmet ettiyse onu alacağız. Tabi ki hayırlı pazarlıklar versin deriz. Ofislerimiz açılmıyor, sıkıntımız var. Tüccara kalıyoruz. Bu sene biraz yağışlar olunca ürünüz bol olacak herhalde inşallah. Buradan yüzümüz güler herhalde” dedi.




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