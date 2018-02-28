(Özel Haber) Edirne’de iki günlük kar bilançosu açıklandı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 48 saat boyunca kent genelinde ulaşım ve erişimin sağlanması için 12 ekip 210 personelin 29 araçla çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, 350 ton tuz ve 18 ton solüsyon kullanıldığını söyledi.

Edirne Belediyesi, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukları en eza indirebilmek adına çalışmalarına 12 ayrı ekiple gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kent genelinde temizlik çalışmalarına başlandı.

"Kış dönemi boyunca nöbetçi ekiplerimiz hazır bekliyor"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte 2 gün etkili olan kar yağışının ardından İHA’ya yaptığı açıklamada, "26 Şubat Pazartesi saat 17.30 itibariyle ani bir kar yağışı bastırdı ve ilk 20 dakikada çok etkili oldu. Tabi biz asıl kar meteorolojinin uyarısı ile Çarşamba günü bekliyorduk ama ekiplerimiz hemen organize olarak saat 18.00 itibariyle yarım saat sonra çalışmalarına başladılar. Zaten kış dönemi boyunca nöbetçi ekiplerimiz var, olağanüstü durumlar için görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. İlk yirmi dakika kentte araç trafiğinin yoğun olması ve özellikle kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların trafikte bulunması nedeniyle ana arterlerde değil ama özellikle rampalarda, dik yokuşlarda bazı olumsuzluklar yaşandı ama ekiplerimiz yarım saat içerisinde kentin her yerine dağılarak müdahale ederek, sorunu büyük ölçüde çözdüler" dedi.

"Edirne’de hiçbir kapalı yolumuz yok"

Gürkan, belediye ekiplerinin 24 saat esasına uygun olarak teyakkuzda beklediğini hatırlatarak, "Asıl büyük yağışı dün akşam bekliyorduk. Meteoroloji uyarıları ile gece yarısı saat 00.00’dan başlayarak 07.00’a kadar yağacak bir yağıştı. Ama tabi hava şartları değişiyor. Dün gece de yani 28 Şubat 2018 saat 01.30’dan itibaren yine aşırı bir kar yağışı başladı. 3 saat sürdü, saat 04.30’a kadar. Burada da yine ekiplerimiz hazırlıklıydı. Şuanda da Edirne’de merkezde hiçbir kapalı yolumuz, arterimiz yok. Bütün ulaşım açık, okullarımız açık" ifadelerini kullandı.

"48 saatte 18 ton solüsyon, 350 ton tuz kullandık"

Gürkan, "Ekiplerimizin çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu süre zarfında Edirne Belediyesi olarak 29 araç bunların içerisinde kar küreme araçları, tuzlama araçları, solüsyon araçları var, 12 ekip ve 210 personelle 24 saat esasıyla çalıştık. Bu çalışmalarda da 18 bin kilogram solüsyon kullanıldı ve 350 bin kilogram da tuz kullandık. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bir taraftan karın keyfini çıkarmasını sağladık ama diğer taraftan da ulaşımın, erişimin açık kalmasını sağlayarak, kentte herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yaşamın normal seyrinde devam etmesini temin etmiş olduk" şeklinde konuştu.