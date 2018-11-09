(Özel Haber) Edirne'de ilkokulda öğrencilere hakaret ve şiddet iddiası

Edirne'de, bir ilkokulda sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere yönelik hakaret ve şiddet iddiası üzerine veliler ayaklandı. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, gerekli inceleme ve soruşturmayı başlattıklarını belirterek, sorunu çözeceklerini söyledi.

Edirne Yusufhoca İlkokulunda öğrenim gören 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri J.Y. tarafından hakaret ve şiddet gördüklerini iddia etti. Çocuklarının hakaret ve şiddete maruz kaldığını ileri süren veliler bir araya gelerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne söz konusu öğretmen hakkında şikayette bulundu.

“Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçemizi verdik”

Velilerden Ayhan Kamudan, mevcut sınıf öğretmenlerinin ayağının kırılması nedeniyle raporlu olduğunu ve 29 Ekim tarihinden bu yana sınıf öğretmeni J.Y.'nin çocuklarının dersine girdiğini belirterek, "Son bir haftadır biz bu konuya müdahale etmeye çalıştık. Öğretmenimiz ile yaşanan olaylarla ilgili konuşmaya çalıştık. Çocuklarımızın üzerinde şiddet uygulamasını istemediğimizi, kulaklarını çekip ya da kitaplarla vurmasını istemediğimizi beyan ettiğimiz halde bize bu konularda yardımcı olmadığı için dün Milli Eğitim Müdürlüğüne ailelerle birlikte yazılı dilekçemizi vererek, şikayette bulunduk" dedi.

"Öğretmenimizin ayağı kırılınca iki sınıf birleştirildi"

Veli Kamudan, "Biz çocuklarımızı okula korku filmi öğrensinler diye değil, ders öğrensinler diye gönderiyoruz. Şu anda okula gitmek istemiyor. Zorla okula kadar getiriyoruz, bilmiyorum şimdi sokabilirsek, sokacağız okula. Sürekli okula gitmek istemiyorlar. Okulumuzla ya da diğer öğretmenlerle ilgili bir sorun yaşamıyoruz, kendi öğretmenimizin ayağa kırılınca 2 sınıf birleştirildi ve J.Y. sınıf öğretmeni derslerine giriyor" ifadelerini kullandı.

"7 yaşında çocuğun neresi çete olur Allah aşkına"

İsmini vermek istemeyen bir veli de "Çocuğum eve geldiğinde sürekli öğretmeninden şikayet ediyor. Sadece benimki de değil, diğer çocuklar da. Ben ilk başlarda aldırış etmedim, öğretmen sonuçta kötü bir şey yapmaz dedim, onların iyiliği için yapar dedim. Ama yapmıyormuş, çocukların kafalarını birbirine vuruyormuş. Kulaklarını çekiyor, hakaret ediyormuş. Bunları bana söylediğinde ben inanmadım. Diğer çocuklara sorunca aynı şeyleri onlar da söyledi. Öğretmenle konuştuğumuzda bana direkt ‘sizin çocuklarınız çete oldu bana karşı' dedi. 7 yaşında çocuğun neresi çete olur Allah aşkına" diye konuştu.

"Korkuyoruz artık ondan"

Yusufhoca İlkokulunda hakaret ve şiddete maruz kaldığını dile getiren 2A sınıfı öğrencilerinden N.K. da korktuğu için okula gitmek istemediğini belirterek, "Çünkü öğretmenimiz bize her zaman bağırıyor. Korkuyoruz artık ondan. Kulaklarımızdan tutup, birbirimizi kafa kafaya vurduruyor" dedi.

"Gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Dilekçeyi aldık. Gerekli inceleme ve soruşturmayı başlattık. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan, oradaki problemimizi çözeceğiz" dedi.