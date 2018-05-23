(Özel Haber) ‘Ekmek parası’ için sıcağın altında saatlerce beklediler

Köprü ayaklarının yıkılmasını saatlerce bekleyen vatandaşlar, çıkan tonlarca demiri dakikalar içerisinde topladı.

Edirne’de, yaşanan ve yaşanması muhtemel sel ve su taşkını felaketlerini önlemek amacıyla yapımına başlanan ‘Kanal Edirne Projesi’ kapsamında, Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi ile kent merkezi arasında ulaşımı sağlayacak bağlantı köprüsü inşaatı sırasında, iş makineleri tarafından eski köprünün yıkımı gerçekleştirildi.

Dakikalar içerisinde tonlarca demiri topladılar

Köprü yıkımının haberini alan çok sayıda Roman vatandaş, adeta bölgeye akın etti. At arabaları, traktörler ve araçlarıyla bölgeye gelerek sıcağın altında saatlerce eski köprü ayaklarının yıkımının bekleyen vatandaşlar, yıkımın gerçekleşmesinin ardından bir anda alana hücum etti. İş makinelerine ve olası tehlikelere aldırış etmeden ekmek parası uğruna kendilerini tehlikeye atan vatandaşlar, dakikalar içinde enkazın içinden tonlarca demiri topladı.

Kilosunu 1 TL’den sattılar

Kilosunu 1 TL’den hurdacıya satarak, evlerinin ekonomisine bir nebze olsun katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, "İnşaat, tarla gibi gündelik işlere gidiyoruz. Haberi alınca buraya geldik, bizim için de ekstra bir fırsat kapısı oldu, bereket versin" dedi.