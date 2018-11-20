(Özel Haber) İlk kez sokağa çıktı, hayatının şokunu yaşadı

Edirne'de, bir yıldır Tunalı ailesi tarafından dükkanlarında bakılan ‘Reçel' isimli kedi, ilk kez sokağa çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Dükkandan kaçan ve geceyi ağaçta mahsur kalarak geçiren yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılınca, sahipleri ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Edirne'nin İkikapılı Han Caddesi üzerinde bulunan bir kırtasiye dükkanında, Tunalı ailesi tarafından henüz yavruyken sahiplenilen ve bir yıldır dükkan içinde bakılan ‘Reçel' isimli kedi, ilk kez dükkandan çıkınca büyük şok yaşadı. Kırtasiye dükkanının karşısında bulunan büyük bir ağaçta mahsur kalan kedi, sabah dükkanlarını açan esnaflar tarafından fark edildi. Geceyi ağaçta geçirdiği düşünülen kedinin bağırma sesini duyan sahipleri ve esnaflar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hazırlıklarının ardından ağaçta kalan kediyi kurtarmak için operasyon başlattı.

Kurtarılma anını soluksuz takip eden vatandaşlar ve sahipleri, herhangi bir aksilik yaşanmayan operasyonun ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Kedinin sahibi Salih Tunalı, Reçel'in ilk kez sokağa çıktığını belirterek, "Yukarıda mahsur kaldı. Dün akşam biraz canı sıkılmıştı ama onun için bayağı bir macera oldu. Mahsur kalmış ağaçta. İçeride hep kapalı kalmıştı, ilk kez dışarı çıkıyor. Herhalde korktu” dedi.

"Çok korktuk"

‘Reçel'i bir yıldır sahiplenen ve şimdi de yeni bir yavru kedi daha sahiplendiklerini dile getiren Salih ve Zehra Tunalı çifti, büyük sevinç yaşadıklarını belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Çiftin kızları İlayda Nur Tunalı da annesinin ‘Reçel'in mahsur kalmasını haber verince, okuldan çıkarak kedisinin yanına koştu. Hem korku hem de sevinci bir arada yaşayan genç kız, dakikalarca kedisine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı.