Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kadim başkentinden birisi olan ve Kanuni Sultan Süleyman Han’ın eşi, zekası ve güzelliği ile dillere destan Hürrem Sultan’ın da göz bebeği olduğu bilinen Saray-ı Cedid-i Amire (Edirne Yeni Sarayı), Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yatırım programı kapsamına alındı. Edirne Sarayiçi Projesi kapsamında başta Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve Edirne Sarayı’nın kalbi olarak gösterilen Cihannüma Kasrı, Arz Odası ve diğer saray binaları ihya edilerek, aslına uygun olarak yapılacak.

Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Edirne Sarayiçi Projesi ile beraber Türkiye’nin en güzel sarayı hayat bulacak inşallah. 9 Kasım 2017 tarihinde yapılan ihale sonrası Edirne Sarayiçi Ören Yeri Projesi hayata geçmeye başladı. 176 dönüm arazi üzerine kurulu bu alan. Adalet Kasrı, Fatih Köprüsü, Balkan Şehitliği’ni içine alan, Cihanüma’yı içine alan çok geniş bir alana yayılmakta Edirne Yeni Sarayı” dedi.

“2018 yatırım programına alındı”

Hacıoğlu, Edirne Sarayiçi Projesi’nin 2018 yılı içerisinde hayata geçirilmeye başlanacağını hatırlatarak, “Bu sarayda Ören Yeri Projesi olduktan sonra öncelikle Cihannüma Kasrı 2018 programına alındı. Edirne’de doğan Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Cihannüma Kasrı, 2018 yılı içerisinde yükselecek inşallah. Yine Arz Odası’nın projeleri 2018 yılı programına alındı. Yani aslında Edirne Sarayiçi Ören Yeri Projesi iki aşamalı bir proje. Bir taraftan ören yerinin kendisi bir bütün olarak saray mutfakları merkezli ören yeri olacak. Diğer taraftan da ören yeri içerisinde olan bölümler yavaş yavaş hayata geçecek” diye konuştu.

“Turist sayısı ikiye katlanacak”

Edirne Sarayı’nın ihyası ile birlikte kentin turizm potansiyelinin büyük bir ivme kazanmasını hedeflediklerini belirten Hacıoğlu, “Edirne Sarayı’nın can damarı Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Cihannüma Kasrı’dır. Cihannüma Kasrı’nın hayata geçmesiyle Edirne’ye gelecek ziyaretçi ve turist sayısının mevcut rakamları ikiye katlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Edirne’ye Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı”

Hacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının Edirne’ye büyük önem verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne’ye son dönemde çok önemli yatırımlar yapmaktadır. Şükrüpaşa Tabyası’nın bakanlık bünyesine alınması, Makedonya Saat Kulesi’nin Ören Yeri Projesi’nin olması. Sarayiçi Ören Yeri Projesi’nin hayata geçmesi bakanlığımızın Edirne’ye verdiği önemi göstermekte. Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne’ye büyük önem vermektedir. Bu önem sonucunda şu an kalıntıları bulunan Cihannüma Kasrı orijinalliğine kavuşacaktır. Bizim öngörümüze göre 2020 yılında bu proje bitecek ve Edirne’ye gelecek turist sayısı artacaktır.”

Kanuni ve Hürrem’in göz bebeğiydi

Edirne Sarayı’ndaki kazı çalışmaları sırasında Hürrem Sultan’ın kullandığı parfüm şişelerinden saray mutfağında kullanılan aletlere kadar yüzyıllar öncesine dayanan bulgular, tarih severler tarafından heyecanla karşılanmıştı. 1829 yılında Edirne’yi işgal eden Ruslar, sarayı bir ordugâh olarak kullandılar ve büyük zarar verdiler. 1868’de Vali Hurşit Paşa’yla başlayıp, Hacı İzzet Paşa’nın 1873’teki valiliğine kadar süren tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı. 1876-77 Rus Savaşı’nda düşmanın şehre yaklaşması nedeniyle Vali Cemil Paşa ile Edirne kumandanı Ahmet Eyüp Paşa’nın anlaşamamaları üzerine Bab’üs Sa’âde civarında yığılan cephanenin patlatılması ile üç gün süren patlamalar sonucu sarayın birçok yapısı yıkıldı. Bu olaydan sonra yağma başladı ve saraya ait kalıntılar başka yapılarda kullanıldı.