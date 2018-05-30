Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından bugün yapılan basın toplantısı ile ağalığı elinden alınan iş adamı Ahmet Çetin, İHA’ya yaptığı açıklamada, "81 milyonun önünde 1 milyon 522 bin liraya ağalığı aldım. Bunun 980 bin lirasını ödedim. Şimdi kayıtlar bellidir. Bu arada isteklerim oldu; dedim ki, "Sayın başkan, Sayın Spor Bakanım, Sayın Kültür Bakanım, Kırkpınar’ın altını dolduralım, kurumsallaştıralım. Bu tarihi yaşatalım. Birilerinin sözleri ile değil, gerçek tarihi yaşayalım" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz’da benim burada nasıl eğlence yapmamı bekliyorsunuz?"

Kırkpınar ağalığı elinden alınan iş adamı Ahmet Çetin, geçmiş dönemde Edirne Belediyesi’ne ve bakanlık düzeyinde bulunduğu isteklerini anlatarak, "İsteklerim neydi, Kırkpınar konağıydı. Var olan bir şeyi istedik, olmayan bir şeyi istemedik. Plakasıydı, VIP’siydi, protokolüydü. Bunlar olması gereken şeyler. Niye, tarihin en büyük geleneğine sahipseniz, o geleneği yaşatmak zorundasınız. Dedim ki yazıktır, böyle bir geleneği seçimin gölgesine bırakmayalım. İkinci ve en önemli olay vardı, ne vardı? 15 Temmuz vardı. Bir gece vardı ki, o gece dünyamız ters dönmüştü. Ülkemiz suikasta uğramıştı. Şehitlerimiz vardı ve gazilerimiz vardı. Ve Cumhur reisimize canına kast vardı, suikast vardı. Şimdi ben bu ayın 15’inde ağalık kıyafetini giyip de, burada nasıl davul çaldırmamı bekliyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi? O gün benim şehit günümse, o gün benim ülkemin acı çektiği bir gün ise benim burada nasıl eğlence yapmamı bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Hep beraberce coşalım. Ama o gün değil"

Çetin, Kırkpınar Güreşleri’nin bu yıla özgü olarak 15 Temmuz’dan sonra bir tarihe ertelenmesini istediğini vurgulayarak, "Benim istediğim şu, 15 Temmuz’u atlayalım. Seçimi atlayalım. Biz 8’inci ayın 15’inde ya da 9’uncu ayın 1’inde bu tertibi yapalım. Hep beraberce coşalım. Ama o gün değil. O gün benim şehit günüm. O gün benim gazi günüm. O gün benim ızdıraptan çıktığım gün. Ulusun tekrar fermanını yazdığı gün. O ferman yazdığı günde siz eğlence yapabilir misiniz? Ben buna karşı çıkıyorum. Ödemeyi bugün yaparım. Sadece şartlarımı yerine getirsinler. Ben bir şey istemiyorum ki. Sadece o günü biz doya doya yaşayalım ama şehit günü değil, gazi günü değil. Cumhurbaşkanına suikast günü değil. Ülkemin suikast günü değil, bayrağımın indirilmeye çalışıldığı gün değil" ifadelerini kullandı.

"Erteledik desinler, bugün 1 milyon vereyim"

"Ben altın kemeri Edirne halkına armağan etmek için girdim" diyen, Çetin, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Ben altın kemeri almak için geldim. Şimdi benim ağalığımı fesih ettiğini birileri söylüyor ama bence yanılıyorlar. Önce 15 Temmuz’a dönsün baksınlar, 15 Temmuz’da kaç şehit vermişiz, kaç gazimiz var. Bize zarar verecekler kimlerdi. O zarar vermek isteyenlere karşı benden davul çalmamı bekleyenler havasını alır. Ben davul çalmıyorum. Şu Türk bayrağı kadar değerli insanlar arıyorum. Buna sahip çıkacak arkadaşlar arıyorum. Bu bayrak, bu da topraktır. Bu bayrak ve toprak için şehit olan insanları anmak benim o gün üzüntüm olur. O gün benim ağlama günümdür. Üzülme günümdür. Kimse bana o gün davul çaldıramaz. Dediğim gibi ayın 1’inde taahhütümü yerine getirsinler. Evet desinler, erteledik desinler, bugün 1 milyon vereyim. Ama bana o gün biz varız, işine baksınlar."