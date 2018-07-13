Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tüm hızıyla devam ederken, dualı çayırın yaşayan efsanesi Başcazgır ‘Pele Mehmet’ lakabıyla anılan Mehmet Tura, manileriyle, pehlivanları ve seyircileri 52 yıldır coşturmaya devam ediyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 52 yıldır başcazgırlığını yapan ve ’Pele Mehmet’ lakabıyla bilinen 71 yaşındaki Mehmet Tura, oğluna ve torununa da öğrettiği cazgırlığı dualı çayırda sürdürmeye devam ediyor.

Pele Mehmet: “Türkiye’mize hayırlı, uğurlu olsun”

Cazgırlık görevini ilk günkü heyecanıyla yerine getiren Pele Mehmet, Er Meydanı’nın yarım asırdır sesi olmaya devam ediyor. Mehmet Tura, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Ben 52 yıldır sahalardayım. Er Meydanı’nda cazgırlık yapıyorum. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne’ye, Türkiye’ye hayırlı olsun. Çayırımız şu anda pehlivanla dolu. Minik 1 boyuyla başladık, devam ediyoruz. İnşallah kazasız, belasız güzel güreşler yaparak, seyircilerimiz de buradan memnun ayrılacaklar” dedi.

Tura, dedesinin de pehlivan olduğunu, nesiller boyunca yağlı güreşlerle yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Yılmaz: “10-12 tane iddia başpehlivan adayı var”

Kırkpınar Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda eski başpehlivan olan Mehmet Yılmaz da, “Geçen seneye göre bu sene katılım daha fazla. Hakemlerimizle, cazgırlarımızla, her anlamda çok iyi hazırlandık. Bu sene 10-12 tane iddialı başpehlivan adayı var. Geçen sene çok güzel güreşlerimiz oldu. Bu sene de aynı güreşleri bekliyoruz. İnşallah kazasız, belasız hayırlısı ile bitiririz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Çelik: “Bu Kırkpınar çok konuşulacak”

15 yılı aşkın süredir Kırkpınar Yağlı Güreşleri yorumculuğu yapan Mehmet Çelik ise, “ Kırkpınar başladı. Ağa karşılanması yapıldı, güzel bir kortej sonrasında atamızı saygıyla andık, çelenkleri sunduk. Pehlivan kabristanlığımızı ziyaret ettik ve Er Meydanı’na geldik. İnanıyoruz ki bu sene başpehlivanlık yarışında birbirinden değerli hazır pehlivanların yanı sıra ağalık ihalesi ile de mutlaka çok konuşulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm boy pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bu Kırkpınar çok konuşulacak” açıklamasında bulundu.