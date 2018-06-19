(Özel Haber) Kışın ‘kabus’ yaşatan Meriç ve Tunca’da sular çekildi

Yaz aylarının başlamasıyla nehirlerde kum adacıkları oluştu.

Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca Nehri, en kurak günlerini yaşamaya başladı. Meriç ve Tunca Nehri’nin ortasında debisinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu.

Kum adacıkları oluştu

Su seviyesinin dip yapması nedeniyle oluşan ve üzerinde bitkilerin yetiştiği adacıklar, balıkçıl kuşlar ve martıların konaklama alanları oldu.

DSİ Ölçüm İstasyonu resmi verilerine göre, Tunca Nehri debisi Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu’nda 13 metreküp/saniye olarak, Meriç Nehri ise Kirişhane Ölçüm İstasyonu’nda 85 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Mart ayında Edirne kabusu yaşamıştı

DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu verilerine göre Mart 2018 tarihlerinde Tunca Nehri’nin debisi saat 300 metreküp/saniyelere çıkarken, Meriç Nehri debisi ise bin 500 metreküp/saniyelere ulaşmıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında Tunca ve Meriç Nehirleri, hem bölgedeki aşırı yağışlar hem de Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu taşarak Sarayiçi Er Meydanı’nı günlerce sular altında bırakmış, bölgede ekili tarım arazilerinde maddi hasara yol açmıştı.