(Özel Haber) Komşu ‘durdu’ Kapıkule ‘doldu’

Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de, komşu ülke Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’nda sınırlı sayıda gümrük personeli nedeniyle alımlar neredeyse durma noktasına geldi. Türk gümrük yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bayram tatili dolayısıyla hem küçük araçların hem de büyük araçların yoğunluk oluşturduğu belirtildi. Kapıkule’de, yolcu ve tır peronlarında yeterli sayıda personelin bulunduğu belirtilirken, Bulgar yetkililerin tır peronlarındaki personelleri yolcu tarafındaki yoğunluk nedeniyle yolcu peronlarına çekmesinden dolayı Kapıkule yolu üzerinde 20 kilometrelik tır kuyruğunun oluştuğunu kaydetti.

"Bize bayram seyran yok"

Arife günü yollarda olduklarını ve bayramı yollarda ve kuyruklarda geçireceklerini dile getiren tır sürücüleri, “Bizim işte bayram seyran yok. Cumartesi-pazar yok. Genelde bayramları hep yollarda oluyoruz. Bugün de şansımıza hava sıcak. Kuyruk uzun. Bilmiyoruz bir sıkıntı var herhalde, sıra hiç yürümüyor. Normalde şu an gümrüğün içinde olmamız gerekiyordu” dedi.