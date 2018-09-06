(Özel Haber) Lise mezunu gençler dikkat

Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde, üniversiteye hazırlık kursları 1 Ekim 2018 Pazartesi günü başlıyor.

Kurslardan faydalanmak isteyen lise mezunu gençler, 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında diploma veya mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü merkez binasına kayıt yaptırabilirler.

“Tüm lise mezunu gençleri üniversite hazırlık kursuna bekliyoruz”

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversiteye hazırlık kurslarında halk eğitim merkezlerimiz görevlidir. Liselerimizden mezun olan öğrencilerimize üniversiteye hazırlık için bu sene de halk eğitim merkezimizde kurslar açılacaktır. Tercih ettikleri dersler dikkate alınarak, öğretmenler görevlendirilecek ve öğrencilerimiz üniversite için çok iyi bir şekilde hazırlanacaktır. Bunun için takvim belirlendi, kılavuzumuz geldi. Takvim ve duyurularımız hem panolarımızda hem de web sayfamızda duyurulmaktadır. Tüm lise mezunu gençlerimizi kurumumuzda üniversiteye hazırlık kurslarına bekliyoruz” dedi.