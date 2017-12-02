(Özel Haber) Otoban kenarında yok olmaktan kurtarılıyor

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan ve zaman içerisinde otoban ve yol güzergahı arasında kalan, yok olmaya yüz tutmuş tarihi Kazan Köprüsü’nün ihyasında sona gelindi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Edirne’de bulunan tarihi Kazan Köprüsü’nün restorasyon uygulaması ile bakım onarım işlemleri hızla devam ediyor.

"Yok olmaya yüz tutmuştu, yeniden ayağa kaldırıldı"

Tarihi Kazan Köprüsü, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 11 Şubat 2010 tarihinde projesinin onaylanmasının ardından yeniden kazandırılıyor. 11 Nisan 2017 tarihinde, restorasyon çalışmalarına başlanan yok olmaya yüz tutmuş tarihi Kazan Köprüsü, Osmanlı döneminde 92 yıl başkentlik yapan serhad şehir Edirne’nin tarihi eserleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Edirneli vatandaşlar da, yıllardır otoban kenarında atıl vaziyette bulunan taş köprünün kent tarihine kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Tarihi Kazan Köprüsü

Özellikle kemer yapısı itibariyle klasik döneme tarihlendirilebilecek olan Kazan Köprüsünün, Avrupa’ya uzanan yol üzerinde konumlandırıldığı için devletlerarası iletişimde, ticari, askeri ve sosyal hayatta kullanıldığı tahmin ediliyor. Edirne merkez ilçe sınırları içinde Kapıkule D 100 otobanı ile O-3 Avrupa Otoyolunun birleştiği kavşak içerisinde yer alan Fil Deresi üzerinde inşa edilen taş köprü, yaklaşık 35 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde ve tek gözlü olarak inşa edildi.

Sivri kemerli köprünün kemer kilit taşında kabartma olarak rozet motifi yer alıyor. Köprü korkuluklarının boyu 90 santimetre yüksekliğinde olup kesme taş korkuluk altı silmeleri mevcut durumdadır. 6.43 metre genişliğindeki köprünün kemer açıklığı 5.87 metre olup köprünün mevcut uzunluğu 12.18 metredir.

Kesme taştan, özenli bir taş örgüsüyle yapılmış olan tek gözlü ve sivri kemerli köprü günümüze mimarisi hakkında en iyi fikri verecek şekilde ulaşmıştır.