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28 Haziran 2018 11:33

(Özel Haber) Otomobil fiyatına güvercin

Edirne’de aralarında doktor, emekli subay, öğretmenlerin de olduğu güvercin meraklıları ‘Güvercin Müzayedeleri’nde’ bir araya gelerek, en güzel güvercini alabilmek için yarıştı.

(Özel Haber) Otomobil fiyatına güvercin

28 Haziran 2018 11:33


Edirne’de, haftanın 3 günü Edirne 22 Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneği’nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. ’Güvercin borsası’ olarak adlandırılan ihalelerde; güvercinler cinsi ve özelliğine göre 2 liradan, 20 bin liraya kadar alıcı buluyor.


Güvercin meraklıları, Edirne merkezde bulunan dernek binasında yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırmayla satışa sunuyor.



"Açık arttırma müzayedesi yapılıyor"


Kesme, akkuyruk, sarı kanat posta, süs kuşları, taklacı Mardin ve oyun kuşları gibi kategorize edilen birbirinden güzel kuşlar, sahipleri tarafından müzayedeye getiriliyor. Edirne 22 Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Dindoruk tarafından yönetilen ve açık arttırma usulü ile satışa çıkartılan güvercinler, 2 TL’den 20 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.



"Çalıntı ve hasta kuşlar satışa çıkartılmıyor"


Çevre iller başta olmak üzere, Afyon, Sakarya, Aksaray gibi illerden de gelen güvercin meraklıları, Edirne’de gerçekleştirilen bu müzayedenin hem fiziki şartları hem de kuş çeşitliği açısından örnek olduğunu, asla çalıntı ve hasta kuşların satışa çıkarılamadığını dile getirdi.



"Amacımız güvercin ırklarının korunması"


Edirne 22 Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Dindoruk, birçok meslek gurubundan insanların hobi olarak bağ evlerinde, bahçelerinde güvercin yetiştirdiğini belirterek, "Amacımız, güvercin ırklarının korunması ve safkanlığının geliştirilmesi. Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu ülkelerden dostlarımız da geliyor ve bir kültür etkileşimi yaşıyoruz. Güzel dostluklar kuruluyor" dedi.




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