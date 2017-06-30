(Özel Haber) Şaban Yılmaz’dan hileli kispet iddiası

Yılmaz, bu yıl 10-16 Temmuz’da Edirne’de 656’ncısı düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi şok bir iddiada bulundu. Yılmaz, bazı yağlı güreşçilerin kispetinin içine branda diktirdiğini, branda yüzünden rakibini tutmanın zor olduğunu ve birçok kez yenildiğini ifade etti.

Yılmaz, “Kispetin içine branda diktiriyorlar. Yağlı güreş, minder güreşine döndü. Kaldırılacak dediler ama kimse oralı olmadı. Dün Fatih Atlı ile güreştim hiç tutulmuyor, kispetin içindeki brandadan dolayı. Ben bu durumun kaldırılmasını istiyorum. Ben de o zaman kispetimin içine branda diktireyim. Ya bu hilenin önüne geçilsin ya da ben de diktireyim. Ben rakibimi tutamıyorum. ‘Tamam diyorlar’ ama çözüm yok. Bu hileli kispetleri diktirenler elenmeli. Başpehlivanların yüzde 80’inin kispetinin içinde branda var. İç kazık, paça kazık yapılamıyor. Kispetin içine branda ters dikilmiş. Kayan bir şey dikilmiş, hiç tutulamıyor rakip. Kaç sefer kispet yüzünden elendim. Yağlı güreşin genleriyle çok oynuyorlar” dedi.