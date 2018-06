(Özel Haber) Sürücülerin yeni gözdesi ‘far temizleme’

Plastik cam farlarının zamanla kirlenmesi ve güneşten dolayı yıpranması, hem az ışık vermesi hem de görüntülerinin kötü olması araç sürücülerine zor anlar yaşatarak, muayene istasyonlarından geri dönmelerine neden oluyor. Araçlarına yeni far almanın maliyetinin yüksek olması nedeniyle, özel bir işçilik ile uygulanan far temizleme yöntemiyle araçların farlarına yeni görünüm kazandırılıyor.

"Aynı farı 4 kez temizleyebiliyoruz"

Far temizleme yöntemini Edirne Sanayi Sitesi’ndeki işletmesinde uygulayan Oktay Göçmenler, yöntemin yaklaşık 15 yıldır ülke genelinde bazı noktalarda uygulandığını belirterek, "Son yıllarda artık daha da yaygınlaştı. Araç sürücüleri bu tarz işlemlerin maliyetinin yeni far almaya göre daha uygun olduğundan dolayı en az 2 yılda bir temizleme işlemi yaptırıyorlar. Araç üzerinde bulunan farlar yıllar içerisinde en fazla 3 ya da 4 kez temizleme işlemi görebiliyor" dedi.

"Sararmış farlar, yeni gibi oluyor"

Far temizleme işlemini yapan Ömer Cenk, hemen hemen her gün en az 2 aracın far temizleme için işletmelerine geldiklerini belirterek, "Sararmış ve az ışık veren farları, yaptığımız temizleme işlemi sonrası neredeyse ilk günkü haline getiriyoruz. Farların yaydığı ışık seviyesi de artıyor, ayrıca görsel olarak da yepyeni bir görünüme kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

Aracına far temizleme işlemi yaptıran Fahri Uzuner, ilk kez far temizleme yaptırdığını ve çok memnun kaldığını dile getirerek, "Biz taksicilik yapıyoruz. Maliyetlerimiz, giderlerimiz çok yüksek, araçlarımız da bizim ekmek teknemiz. O yüzden gözümüz gibi bakmaya çalıyoruz" diye konuştu.