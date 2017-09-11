(Özel Haber) Tabletler, onlarla aralarına ‘kara kedi’ gibi girdi

Geçmiş yıllarda, özellikle eğitim hayatına başlayacak çocuklara sorumluluk duygularının artması ve eve alan aidatının gelişmesi için pet shoplardan alınan kuş, balık, kaplumbağa gibi evcil hayvanlar, artık yerini günümüzdeki gelişen teknoloji ile birlikte tablet ve akıllı telefonlara bıraktı.

Tablet karşısında uzun süre zaman geçiren çocukların ileriki yaşlarda boyun ve bel gibi fiziğe etki edecek rahatsızlıklar geçirme ihtimalinin yüksek olmasına rağmen, aileler çocukların bu isteklerini yerine getirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 20 yıldır evcil hayvan ve evcil hayvan malzeme satışı yaptığını dile getiren Sevim Erşengül, geçmiş yıllarda, ailelerin okula yeni başlayan çocuklarına balık, kuş gibi onları dinlendirici ve eğitici hayvan aldıklarını söyledi. Erşengül, gelişen teknolojinin minik öğrencileri günden güne evcil hayvan sevgisinden uzaklaştırdığını belirterek, “Tercih eden aile sayısı her geçen gün düşüyor. Alsalar dahi çocuklar bir süre sonra ilgi eksikliği ile bir kenara bırakıyorlar. Bu sefer bakım işleri annelere kalıyor. Annelere bırakıyorlar, bilgisayara oyunlara dönüyorlar. Tabletlerin çok küçük yaşlarda kullanılmasını hiç olumlu görmüyoruz” dedi.

Okul öncesi çocukları için alışveriş yapan bazı aileler de küçük yaşta tablet ve akıllı telefon kullanımının yanlış bir uygulama olduğunu ifade ederek, tablet ya da akıllı telefon yerine onlara renkli balıklardan oluşan bir akvaryum ya da bir muhabbet kuşu alınarak, onların sosyal hayatına daha fazla katkı bulunulabileceğini söyledi.

Akıllı telefon ve tablet satışı yapan esnaflar da tablet satışını genelde çocuklu ailelere yaptıklarını belirterek, “Anne ve babalar çocukları için tablet soruyorlar. Ağırlıklı olarak en fazla satışı onlara yapıyoruz” dediler.