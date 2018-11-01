(Özel Haber) Tarih öncesi yaratıklar, dinazorlar, mamutlar, dev örümcekler

Tarih öncesi yaratıklar, dinazorlar, mamutlar, dev örümcekler ve çok daha fazlası Edirne'de İnteraktif Çocuk Müzesi'nde çocukları bekliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Türkiye ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne, minikler büyük ilgi gösteriyor.

Edirne'de Finlandiya eğitim modeli esas alınarak 12 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde tarih öncesi yaratıklardan dinazorlara, dev örümceklerden mamutlara kadar birçok hayvanın maketinin yer aldığı Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Müzede ayrıca ‘Yardımseverlik ve Vahşi Yaşam Sergisi', ‘Trafik kuralları Sergisi' ve günümüz teknolojilerinin doğadaki karşılığını anlatan bölümler yer alıyor.

Finlandiya eğitim modeli uygulanıyor

Edirne Belediyesi tarafından yaptırılan ve eski Milli Eğitim bakanlarından Hasan Ali Yücel'in adı verilen müze için Finlandiya'da uygulanan eğitim modeli olan STEAM esas alındı. 12 bin metrekare alana kurulan müzede, hayvanlar alemi ve dünyanın var oluşu 19 öğretmen eşliğinde çocuklara anlatılıyor. Müzede, dünyanın ilk oluşumundan ilk canlı oluşumuna, dinozorlar ve buzul çağı dönemlerindeki hayvanların yanı sıra günümüz teknolojisinin doğadaki karşılığını anlatan dev maketler yer alıyor.

Önce korkuyorlar, sonra çıkmak istemiyorlar

Türkiye'nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi olma özelliğini taşıyan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açtı. Müzenin baş ziyaretçileri arasında yer alan çocuklar ise dev maketler karşısında şaşkınlarını gizleyemiyor. Aileler, çocuklarının önce dev dinazorlar karşısında korku yaşadığını ancak bir süre sonra merak içerisinde onları izlemeye ve alıştıktan sonra da müzeden ayrılmak istemediklerini kaydetti.

Öte yandan, Edirne Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, müzede 3 ayrı takvimden oluşan periyotlarda, eğitim programlarının başlatılacağı bildirildi.