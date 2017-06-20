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20 Haziran 2017 14:40

(Özel Haber) Tarihi çarşılarda ‘bayram’ bereketi

Edirne’de, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, ‘bayram’ bereketi yaşanıyor.

(Özel Haber) Tarihi çarşılarda ‘bayram’ bereketi

20 Haziran 2017 14:40

Tarihi çarşılarda bayram öncesi alışverişlerin arttığını dile getiren Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşı esnafı olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.


Edirne’de, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tarihi çarşılarda, alışveriş yoğunluğu başladı. Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Ramazan Bayramı’nın gelmeden bereketinin geldiğini dile getirerek, çarşı esnafı olarak vatandaşların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.


Kenti ziyaret eden Bulgar ve Yunan turistlerin de kent ekonomisine büyük hareketlilik getirdiğini söyleyen Sanış, Ramazan Bayramı haftası olması nedeniyle, alışverişlerini son günlere bırakmak istemeyen vatandaşların şimdiden yoğunluk oluşturmaya başladığını söyledi.



“1-2 gün kala yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz”


Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Ramazanın son 3-4 gününü yaşamaktayız. Gördüğünüz gibi çarşılarımız da bir yoğunluk var. Her zaman olduğu gibi bayram âdetini yaptı. İnsanlar alışverişlerini yapmaktalar. Beklentinin biraz altında olsa da nispeten biraz bizi memnun ediyor. İnşallah böyle devam etmesini diliyoruz. Temennimiz 1-2 gün kala yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz” dedi.




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