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24 Aralık 2016 11:12

(Özel Haber) Teröre tepki için İstiklal Marşı’nı led tabelasına yazdı

(Özel Haber) Teröre tepki için İstiklal Marşı’nı led tabelasına yazdı

24 Aralık 2016 11:12

Edirne’de kırtasiye işletmeciliği yapan bir kadın, ülkede yaşanan terör olaylarına tepki göstermek için ışıklı led tabelasına İstiklal Marşı’nı yazdı.
Ülke genelinde yaşanan terör saldırılarına bir tepki de Edirne’den geldi. 7 yıldır kırtasiye işletmeciliği yapan Feride Balcı, şehit ailelerine manevi destek olmak ve teröre tepki göstermek için 10 kıtalık İstiklal Marşı’nı, led reklam tabelasına yazdı.

"Bizim tek bir vatanımız var"
Kırtasiye işletmecisi Feride Balcı, teröre karşı tepki göstermek için bu yolu seçtiğini belirterek, "Bizim tek bir vatanımız var vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Mehmet Akif Ersoy’un bütün cümlelerini bir araya topladığında vatan içeriğini gördüğümüz çok güzel bir İstiklal Marşımız var. İstiklal Marşımızın içeriği hepimiz için çok önemli. Çocuklarımızın ilkokulda okuduğu ilk 2 kıtası dışında da ben vatandaşların bilinçli olduğuna inanarak bu mısraları dile getirdim" dedi.



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