(Özel Haber) Tren faciası sonrası Uzunköprülülerden açıklama

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi ile Halkalı arasında 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan tren, Balabanlı-Çorlu arasında aşırı yağmur nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması sonucu raydan çıkıp devrilmişti. 6 vagonun devrildiği feci kazada 24 kişi ölmiş, 338 kişi de yaralanmıştı. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, İHA’ya yaptığı açıklamada ilçelerinde şu an için 13 cenazelerinin olduğunu ve ikindi namazı ile birlikte cenazelerin defnedilmeye başlanacağını belirterek, “Uzunköprü’de mevcut 13 tane cenaze olduğunu biliyoruz. Bunların özelikle ikindi namazından sonra da toprağa verilmeleri ile ilgili koordinelerini yapmaya çalışıyoruz. Çok acı bir şey, Uzunköprü hakikaten trene ihtiyaç duyuyordu. Uzunköprü treni İstanbul ile arasındaki bağlantı kurulduktan sonra Uzunköprü insanı trene çok büyük sayı ile destek oldu. Ancak böyle bir alt yapıya ilişkin bir sıkıntıdan dolayı böyle bir kazanın meydana gelmesi de bizleri hakikaten çok üzdü” dedi.

“Güvenilir, ekonomik ve ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih ediliyordu”

İşbilen, yaşanan facia sonrası yüreklerinin parça parça olduğunu dile getirerek, “Uzunköprü halkı treni çok istedi dedik. Tercih ediyordu. Neden? Çünkü birinci önceliği bence güvenilir olmasıdır. Trenin ikinci önceliği ekonomik olarak otobüs fiyatından daha düşük fiyatta insanların yolculuk etmesi, bir de Çorlu-Çerkezköy hattında çalışan sanayi hattında çalışan bizim köylerimizde çalışan vatandaşlarımız, gençlerimiz var. Ulaşımın daha kolay sağlanmasından dolayı treni tercih etmeleri söz konusuydu” diye konuştu.

“Eskiye dönüş olmuştu tren konusunda ama sonuç çok acı”

Yaşanan tren faciasının sebeplerinin enine boyuna araştırılması gerektiğini vurgulayan İşbilen, “Eskiye dönüş olmuştu tren konusunda. Bence denetimin daha fazla olması, alt yapıya ilişkin trenin tutunduğu bir rayı var, toprağa alt kısmı zemine bağlantısı var. Bunların çok sık özellikle kontrolleri gerekir. Bir hemzemin geçit üzerindeki toprak boşalmasından kaynaklanıyor. Teknik olarak arkadaşlar belki açıklayacak, altını toprak ile doldurmak yerine beton ile geçmenin daha uygun olacağının kararlarını verecekler ama sonuç çok acı” dedi.

“Bugün olsa bugün yine binerim”

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan tren garı yakınında yaşayan Salih Yıldırım ise, “İstasyon Mahallesi’nde oturuyorum. Uzunköprü halkı treni rahat olduğu için, konforlu olduğu için, bir de ucuz olduğu için tercih ediyordu. Ben de sık sık kullanıyordum, tercih ediyordum. Şu anda olsa yine tercih ederim. Trene binerim yani hiç korkmam. Benim ailem şu an Çerkezköy’de, sordum onlara ‘Tren çalışıyorsa binin gelin’ dedim. ‘Hiç korkmayın’ diyorum. Tabii ki tren güvenilir. Ben bugün olsa bugün yine binerim hiç korkmadan, çekinmeden. Ben istiyorum bir tane tren değil 5 tane olsun. Ufak tefek kazalar olacaktır ama bu kaza büyük oldu. Allah rahmet eylesin ölenlerimize, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.