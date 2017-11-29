Özel öğrencilerden en güzel teşekkür

Ertuğrul Tanrıkulu’nu ziyaret ederek, Edirne Belediyesi’ne engellilere verdiği destekten dolayı teşekkür belgesi sundu.

Faika Erkurt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin öğretmenleri, öğrencileri ve velileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu’nu ziyaret etti.

Tanrıkulu’nu 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle 4 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirecekleri etkinliklere davet eden öğretmenler aynı zamanda engellilere verdikleri destekten dolayı Edirne Belediyesi adına Tanrıkulu’na teşekkür belgesi sundu.

Faika Erkurt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin öğretmenleri, öğrencileri ve velilerine teşekkürlerini sunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın direktifleri doğrultusunda Edirne’mizi engelsiz kant yapmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Şehri engelliler için dizayn ederseniz, engelliler için yaşanabilir kılarsanız aslında bütün herkes için güzel bir şehir tasarlamış olursunuz. Şehri dizayn ederken, engellilere göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Engelsiz kent bayrağı almak için birçok kurum ile işbirliği içerisindeyiz. 27 yıldır engelliler ile birlikte çalışıyor, onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. Edirne Belediye Başkanı ile birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açtık, engelli araçlarını şarj edebilecekleri istasyonlar kurduk, onlarla birlikte piknikler yaptık. Okulumuza çok teşekkür ediyorum. Annelerin de ellerinden öpüyorum. Engelli anneleri çok özel, onları mutlu kılabiliyorsak, bizden daha mutlusu olamaz. Toplumsal hayatı engeliler ile paylaşmamız gerekiyor” dedi.