(Özel) Trakya’ya Çinli gelin geldi, Trakya usulü kına gecesi yapıldı

Çinli geline Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Trakya usulü kına gecesi yapıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Berk Barlas, 3 yıl önce yurt dışında tanıştığı Çinli Sandra Pinto ile birliktelik yaşamaya başladı. Barlas, Hong Kong’da bir otelde arkadaşının doğum gününde tanıştığı avukat Sandra Pinto ile sosyal medya hesabından da sürekli konuştu. Barlas, Sandra ile arkadaşlığının ilerlemesi üzerine Uzunköprü’ye gelerek düğün yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"Ailelerimizi tanıştırdık kendileri Yeniköy’e gelip ailemle tanıştı"

Barlas, "3 yıl önce Hong Kong’ta çalışmış olduğum bir otelin bar bölümünde bir arkadaşımızın doğum günü vardı. Orada Sandra ile tanıştık. Orada tanıştıktan sonra kendisi ile sosyal medya üzerinden de konuşmaya başladık. Birkaç defa buluştuktan sonra arkadaşlığımız devam etti. Her şey zamanla gelişti. Hemen şu zamanda evlenelim diye bir planımız yoktu. Ailelerimizi tanıştırdık kendileri Yeniköy’e gelip ailemle tanıştı. Sonradan işler biraz daha ciddiye geldi ondan sonra da evlenmeye karar verdik" dedi.

"Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum"

Çin’den Yeniköy Mahallesi’ne gelin gelen Sandra Pinto "Bu benim Türkiye’ye ilk gelişim ve burada olmaktan çok memnunum. Türkiye’nin kültürünü çok ilginç buldum. Buranın insanları çok cana yakın. Buraya ailem ve arkadaşlarım ile geldik, burada olmaktan çok memnunuz" ifadelerine yer verdi.

Kına gecesinde bindallı giyip göbek attı

Düğünden önce Yeniköy Mahallesi’nde yapılan kına gecesinde Sandra ve ailesi gece boyunca oynayarak Türkiye geleneklerine göre eğlendi. Gelin Sandra gecenin ilerleyen saatlerine doğru kına yakılmak üzere bindallı giyerek düğün alanına geldi. Burada bir dans grubu ile bir süre oynayan gelin Sandra’nın ellerine daha sonra kına yakıldı.