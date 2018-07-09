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09 Temmuz 2018 18:57

(Özel) Tren faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ersen Gül defnedildi

Tren kazasında hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Ersen Gül, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

(Özel) Tren faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ersen Gül defnedildi

09 Temmuz 2018 18:57


Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden birisi 5 aylık, diğeri 4 yaşında olan 2 çocuk babası Ersen Gül (31) son yolculuğuna uğurlandı. Ersen Gül için Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Kiremitçisalih köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köyün camisinde düzenlenen törene Gül’ün akrabaları, yakınları ve köy sakinleri katıldı.



Eşi Van’dan, polis olan erkek kardeşi Diyarbakır’dan geldi


Acı haberi aile ziyareti için gittiği Van ilinde alan ve haberi alır almaz ilk uçakla Edirne’ye gelen Ersen Gül’ün eşi Hatice Canan Gül, eşinin cenazesine katıldı. Gül’ün Diyarbakır’da polis olan erkek kardeşi Ercan Gül de, ağabeyinin cenazesine son anda yetişebildi. Babası Ekrem Gül ve annesi Ülker Gül ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Gül’ün cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.




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