Pancarda fiyat iyi verim düşük

Edirne'nin Keşan ilçesinde pancarda verimin düşük olması üreticiyi zor duruma soktu.

Keşan'da 600 dönüm alanda pancar ekimi yapıldı. Hasat sonrasında verimin düşük olması üreticiye hayal kırıklığı yaşattı. Şeker pancarı üreticisi Yusuf Uzdilli, bu yıl pancar eken üreticisinin kötü bir sezon geçirdiğini söyledi.

Yusuf Uzdilli, "Pancar üreticisi için kötü bir sezon, bölgemizde bu yıl verim düşüklüğü yaşandı. Şeker oranlarının düşük çıkması pancar üreticisinin önünde büyük bir sorun oluşturdu. Pancar üreticisi, önümüzdeki yıllarda ekme taraftarı değil. Bu koşullarda zarar eder" dedi.

Fiyat konusunda şikayetlerinin olmadığını ifade eden Uzdilli, "Devletin açıkladığı rakam gayet iyi, tonu 235 TL. Şeker oranları iyi çıkmadığı için pancar düşük fiyata gidiyor. Devlet veya alıcı firma kim olursa üreticiye sahip çıkmalı" ifadelerini kaydetti.