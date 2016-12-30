Pazar esnafının hayalleri yarım kaldı

Edirne’de sosyete pazarı olarak da bilinen Ulus Pazarı esnafının, bir yıl boyunca beklediği yılbaşı alışverişi yoğunluğu bu yıl olmadı. Soğuk ve karlı hava nedeniyle vatandaş, Ulus Pazarına rağbet göstermeyince pazar esnafının da bir yıldır beklediği satış hayali suya düştü.

Edirne’de her hafta Cuma günü kurulan ve sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenlerin uğrak yeri olarak bilinen Ulus Pazarı, yılbaşına bir gün kala soğuk ve karlı havaya denk gelince boş kaldı. Pazar esnafı, yılbaşı öncesi kurulan pazardan beklediğini bulamadı. Pazarda esnaflık yapan Kadir Baba, soğuk havada pazara kimsenin gelmediğini belirterek, "Hava soğuk olduğu için kimse pazara gelmek istemiyor. Kar pazarı vurdu. Bir yıl boyunca Edirne’de bu pazar da yılbaşı alışverişinin çok olacağını tahmin ediyorduk ama olmadı" dedi.