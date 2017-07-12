Pehlivanlar tartıya çıkmaya başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşecek olan Pehlivanlar, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda kayıt yaptırmaya başladı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda 14-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında güreşecek olan güreşçiler, boy ve kilolarının ölçülmesinden sonra kayıtlarını gerçekleştirdi. Güreşilecek kategoriler ise minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş olarak yer alıyor. İlk olarak tartıya çıkarak kiloları ölçülen pehlivanlar, boy ve kilo durumlarına göre güreş yapacakları kategorilerde kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Meydan Başhakemi Hüsnü Patron, bugün itibariyle kayıtların başladığını belirterek, gelen güreşçi arkadaşları yaşlarına ve kilolarına göre büyük bir titizlikle ayrı ayrı boylara kayıt ettiklerini söyledi.

“Bu yıl 2 binden fazla kayıt olmasını bekliyoruz”

Esas yoğunluğun yarın başlayacağını belirten Kırkpınar Meydan Başhakemi Hüsnü Patron, “İlk gün çok kayıt olmaz, ufak boydakiler kayıt olur. Özellikle yarın çok büyük bir yoğunluk olur. Bugün buralarda olanlar birde başpehlivanlarla gelenler, kafileyle gelenler kayıtlarını yaptırıyor. Esas yoğunluk yarın aşırı şekilde olacak. Biz de elimizden geldiğince sıfır hatasız kayıt yapmaya çalışıyoruz. Çünkü burası hata kaldırmıyor, dikkatli olmak zorundayız. Bu adamlar ufak adamlar, daha kemik gelişimi tamamlanmamış olan adamlar. Kilonun ve yaşın çok büyük bir önemi var. Bizde bütün dikkat ve titizliğimizle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu sene 2 binden fazla pehlivanın kayıt olmasını bekliyoruz, bekleyip göreceğiz” dedi.