Termal kameralarla tespit edilen Pakistan uyruklu göçmenlerin arasına sızan teröristin hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası olduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hollywood filmlerini aratmayacak bir operasyona imza attı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran 2017 tarihinde bir grup kaçak göçmenin Kapıkule Sınır Kapısı’na yakın bir noktadan Bulgaristan’a geçiş yapacağı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Özel hareket polislerinin, termal kameralar kullanarak yaptıkları teknik takip sonrası, 18 kişiden oluşan Pakistan uyruklu grubun, Kapıkule Sınır Kapısı’na gidiş istikametinde bulunan bir dinlenme tesisi civarında oldukları tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda sınırı yasa dışı yollarla geçmek isteyen kaçak göçmenlerin arasında gizlenen hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan PKK’lı terörist Abdurrahim Demir’i kıskıvrak yakaladı.

PKK’lı terörist Abdurrahim Demir, Edirne Adliyesinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konurken, Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin ise Edirne Valili Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.