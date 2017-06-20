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20 Haziran 2017 12:43

Polis alıcı kılığına girdi, uyuşturucu çetesi çökertildi

Edirne’de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şebeke çökertildi.

Polis alıcı kılığına girdi, uyuşturucu çetesi çökertildi

20 Haziran 2017 12:43

Polislerin alıcı kılığına girerek, İstanbul’da düzenlediği operasyonda, 3’ü Bulgar, 1’i Gürcü, 1’i Suriye ve 1’i de İran uyruklu olmak üzere 6 uyuşturucu satıcısından oluşan çete kıs kıvrak yakalandı.


Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘uyuşturucu ticareti yapan’ yabancı uyruklu satıcılara, il dışı operasyon gerçekleştirildi. ‘Alıcı’ kılığına girerek, İstanbul’da buluşma gerçekleştiren polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan çeteyi çökertti.



Zehir tacirleri polise sahte eroin satmak istedi


Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir grup polis, alıcı kılığına girerek, İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyon sonrası Bulgar vatandaşı oldukları tespit edilen G.N.T, V.A.V. ve G.H.S, Gürcistan vatandaşı A.A, Suriye vatandaşı M.S.M, İran vatandaşı E.E. kıs kıvrak yakalandı. Zehir tacirleri, söz konusu buluşma sırasında, kahverengi koli bantları ile hazırladıkları açık kahverengi maddeyi, ‘alıcı’ kılığına giren polis ekiplerine kilosunu 11 bin Euro karşılığında satmak istedikleri bildirildi.


İstanbul’da düzenlenen operasyon sonrası yakalanan uyuşturucu tacirleri, Edirne Adliyesi’nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.




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