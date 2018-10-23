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Polis, çalıntı motosikletleri kendi imkanlarıyla müdürlüğe getirdi

Edirne’nin Keşan ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde ele geçirdikleri çalıntı motosikletleri kendi imkanlarıyla emniyet müdürlüğüne getirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde ele geçirdikleri çalıntı motosikletleri kendi imkanlarıyla emniyet müdürlüğüne getirdi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Yenimescit Mahallesi Kışla Sokak üzerinde iki ayrı ikametin bahçesinde bulunan 2 adet plakasız motosikletin, yapılan sorguda 22 FY 992 ve 45 KA 4790 plakalı motosikletler olduğu tespit edildi. Motosikletlerin çalıntı olduklarının belirlenmesinin ardından ikamet sahipleri D.G. ile V.G. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.


Polisler motosikletleri kendi imkanlarıyla Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirirken, motosikletlerin gerekli incelemelerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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