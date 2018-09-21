Polis çalıntı ve plakasız motosikletlere el koydu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, yaptıkları uygulamada çalıntı ve plakasız motosikletlere el koydu.

Uygulama Yenimescit Mahallesi ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yapıldı. Uygulamaya katılan polisler, belirlenen noktalarda motosikletler üzerinde denetim yaptı. Ekiplerin tespit ettiği plakasız ve çalıntı motosikletlere el konuldu.