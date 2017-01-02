Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 18:31

Polisten kaçtı, jandarmaya yakalandı

Polisten kaçtı, jandarmaya yakalandı

02 Ocak 2017 18:31

Edirne’nin Keşan ilçesinde içkili eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen katil zanlısı, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde bar işleten İlhan E. ve kardeşi Emrah E. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Halil İbrahim Ç. Ve Mehmet S., kendilerinin işlettiği barda karşı karşıya geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya göre Mehmet S., elinde bulunan tüfekle İlhan E.’ye ateş açtı. Bir anda kanlar içinde yerde kalan ağabeyini gören Emrah E. de karşı koymak isteyince Halil İbrahim Ç. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Halil İbrahim Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Mehmet S. ise kayıplara karıştı. Polis, Mehmet S.’nin jandarma bölgesine kaçabileceğini bildirerek, jandarmaya bilgi verdi.
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet S.’yi Siğilli köyünde annesinin evine yapılan operasyonla yakaladı. Jandarmadaki ifadesinin ardından emniyete sevk edilen Mehmet S, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Olayda bıçakla ağır yaralanan Emrah E.’nin de yoğun bakımdan çıktığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’ın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç