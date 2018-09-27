Polisten uyuşturucu denetimi

Edirne'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteği ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde denetim yaptı.

Özel harekat polislerinin de desteği ile yapılan denetimlerde, narkotik köpeği Dark da aramalara katıldı. Polisler, belirli adresler, metruk binalar ve kömürlüklerde arama yaptı. Denetimi, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin yakından takip etti.