Edirne'de bir apartmanın bodrum katında, prizde unutulan saç kurutma makinesi yangın çıkardı.

Abdurrahman Mahallesi Süleçelebi Camii Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında prizde unutulan saç kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu yatak odasında yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken apartmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yatak odasında başlayan yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında maddi zararın meydana geldiği bildirildi.