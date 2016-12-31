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31 Aralık 2016 16:55

Prostatı olanlar kışa dikkat

Prostatı olanlar kışa dikkat

31 Aralık 2016 16:55

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Özcan Arabacı, prostat hastalarının kış aylarında dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Op. Dr. Arabacı, her prostat hastalarının mesanesinin de ilerleyen zamanlarda etkilenmeye başladığını belirterek, "İdrar kesesi de etkilendiğinden özellikle idrar kesesinin kasılmaları değişeceği için kış aylarında dikkatli olmak gerekir. Kış aylarında hem soğuğun prostat iltihabına kötü gelmesi ve prostat iltihaplarının bir sebebi olması, hem de soğuğun mesane kasılmalarına ve fonksiyonlarını bozması sebebiyle de hastalar kış aylarında özellikle orta ileri derecede olan prostat hastalıklarında, idrar yapamamakta ve bazen acil servise gelmeleri gerekmektedir. Kış aylarında hastalarımıza soğuk yerlerde bulunmamalarını, kendilerinin ayak ve bel bölgelerini sıcak tutmalarını ve mümkünse acıdan uzak durmalarını bekliyoruz. Bunun dışında şikayetleri çok artan hastalar tabi mutlaka bir üroloji muayenesinden geçmelidir prostat muayenesi yapılmalıdır. Gerekiyorsa prostat ilaçlarının yanlarına, prostatı tamamen küçülten veya antikoenerjik dediğimiz, idrara sık çıkmasını azaltan rahat bir tedavi eklenmelidir" dedi.
"40 yaş üstü erkek hastalarda prostat hastalığı yavaş yavaş başlamaktadır" diyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arabacı, "Bu 50 yaşlarında artık bir problem olmakta ve hastalar bununla ilgili doktora başvurmaya başlamaktadır. 40 yaş üstü her erkek hastada biz, mutlaka kültür ve prostat taramasını PSA dediğimiz kanda ve parmak muayenesini yapmaktayız. Hayatının bir döneminde kötü huylu prostattan dolayı her 6 kişiden bir tanesi tanı almaktadır ve tedavi görmektedir. İyi huylu prostat daha yaygındır, her 5 erkekten 4’ünde bir problem haline gelmektedir. Bununla ilgili tedavi almaktadır, bununla ilgili tedavilerimiz öncelikle ilaç tedavileri vardır. İlaç tedavilerine yanıt vermeyecek şekilde ilerlemiş prostatı varsa onlarda da cerrahi tedaviler seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde cerrahi tedavilerde teknolojik imkanlar doğrultusunda artık prostat ameliyatları çok gelişmiştir ve prostat hastalığı korkulu rüya olmaktan çıkmıştır. Hastalar ameliyat olduktan yaklaşık 3 gün sonra normal hayatlarına geri dönebilmektedirler" şeklinde konuştu.



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