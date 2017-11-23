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23 Kasım 2017 14:52

Provası bile yetti

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından, Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Solo Türk ekibi kente geldi.

Provası bile yetti

23 Kasım 2017 14:52

Çelik kanatlı Türk kartallarının Selimiye semalarındaki provası nefes kesti.


Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Edirne semalarında 25 Kasım 2017 günü gösteri yapacak.


Edirne’de üç yıl önce 25 Kasım 2014 tarihinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıl dönümü kutlamalarında yaptığı gösteri ile büyük beğeni toplayan Solo Türk, kentte bir kez daha Edirnelilerle buluşmaya hazırlanıyor.



Provası bile yetti


Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk’ün bugün öğlen saatlerinde Selimiye Camii ve kent merkezi civarında yaptığı prova Edirnelilerden büyük ilgi gördü. Provasının dahi yettiğini dile getiren Edirneli vatandaşlar, "Gökyüzünde kahramanlarımız uçuyor şu anda. Hesapta bugün provası, artık 25 Kasım’da ne yapacaklar bilemiyoruz ama herhalde heyecandan kalbimiz duracak" dedi.




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