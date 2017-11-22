Psikologlardan ’sahte psikolog’ uyarısı

Edirne’de özel ve kamu kurumlarında çalışan psikologlar, geçtiğimiz akşam bir otelin restoranında dayanışma yemeğinde bir araya geldiler. Psikolog Mete Gökçer Aktepe tarafından organize edilen yemeğe Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde görev yapan psikologlar da katıldı.

Psikologlar ortak yazılı basın açıklamasında, sahte psikologların önemine değinerek, “Ruh sağlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından verilebilmektedir. Psikolog olmadığı halde kendisini psikologmuş gibi tanıtan, bireysel danışmanlık hizmeti veren kişilere itibar edilmemelidir. Bir dönem “sahte psikolog” ifadesiyle gündeme gelen bazı olaylar olmuştu. Bunların önüne geçmek, etik kurallara uygun olarak vatandaşlara ruh sağlığı hizmeti vermek ve bu işin ciddiyetini sağlamak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar hizmet alacağı psikologların diploması, aldığı eğitimleri ve yetkinlik alanlarını ibra eden belgeleri mutlaka görmeli, kendini psikolog olarak tanıtan ama psikiyatri ya da psikoloji eğitimi almamış kişilerden ruh sağlığı hizmeti almamalıdırlar. Vatandaşlarımızı suistimal eden, haksız kazanç sağlayan, yarardan çok zarar getiren bu kişiler ile mücadele etmeye devam etmekteyiz. Mücadelenin daha etkin olması için Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki psikologlar ile iletişime geçilerek Trakya bölgesinde bir psikologlar derneği şubesi açılması da sürdürülen çalışmalar arasındadır” ifadelerine yer verdiler.