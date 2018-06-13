Ramazan Bayramı öncesi şekerleme tezgahları şenlendi

Edirne’de Ramazan Bayramı öncesi şekerlemeci ve tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi satışlarında hareketliliğin başladığını söyleyen şekerleme esnafı, yine de satışların yıldan yıla azaldığını belirtti.

Bayram şekerleri, lokumlar ve çikolatalar tezgahlarda sergilenmeye başlanırken, bayram şekerlerinin kilosu bu yıl Edirne’de 14 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

"Eski bayramlara göre satışlarımız biraz düşük"

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tezgahlarındaki şeker çeşitliliğini iyice arttırdıklarını dile getiren şekerlemeciler, “Satışlarımız şuanda durgun. Bayram yaklaşmasına rağmen henüz umduğumuzu bulamadık. Diğer esnaf arkadaşlar gibi biz de bekliyoruz. Ramazanın son günlerine doğru satışlarımızın hızlanacağı ümidiyle bekliyoruz” dedi.

“Badem ezmesinin yeri ayrı”

Osmanlı’ndan günümüze yansıyan eşsiz tatlılar arasında gösterilen badem ezmesinin, bayram ikramlıkları arasında yerinin ayrı olduğunu söyleyen Keçecizade firması çalışanı Yaren Gürbüz, “Hareketlilik daha çok yarın başlayacak diye bekliyoruz. Bayramdan bir gün önce çok yoğunluk olacağını zannediyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı 1 hafta öncesinden başlattık. Ezmelerimiz, çikolata kaplı ürünlerimiz hepsini hazırladık. Satışta hepsi mevcuttur. Badem ezmesi her zaman sofralarda yer alan bir ürünümüzdür. Ayriyeten tercih edilen çikolata kaplı ürünlerimizde var” ifadelerini kullandı.