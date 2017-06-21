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21 Haziran 2017 15:46

Ramazan Bayramı öncesi tatlıcı denetimi

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr.

Ramazan Bayramı öncesi tatlıcı denetimi

21 Haziran 2017 15:46

Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Denetim Birimiyle birlikte Ramazan Bayramı öncesi şekerleme ve tatlı imalatçılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Tanrıkulu, Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hijyen eğitimleriyle gıda üreticilerinin de farkındalık kazandığını söyledi.


Edirne Belediyesi tarafından kentteki gıda ve hijyen denetimlerinin daha iyi ve daha düzenli yapılabilmesi amacıyla kurulan İş Yeri Gıda Denetim Birimi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şekerleme ve tatlı imalatçılarına yönelik denetim yaptı. Hedeflerinin esnaf ve belediye iş birliğiyle halka güvenli ve hijyenik gıda temin etmek olduğunu belirten Tanrıkulu, bayram öncesi denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.


Edirne Belediyesi olarak, imalathanelerdeki her detayı kontrol ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi olarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerde; iş yerinin genel temizliğinden, personel ve alet ekipmanının hijyeniğine kadar, her detay kontrol ediliyor. Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi olarak ekiplerimiz yıl içerisinde bütün müesseseleri, gıda üretenleri 3- 4 defa denetliyorlar. Biz de Ramazan Bayramı öncesi, tadı gibi şeker olan bir bayramımızda bütün bu şeker imalatçılarını, tatlı imalatçılarını, baklava imalatçılarını; benim başkanlığımda denetliyoruz. Son 7-8 senedir yaptığımız hem hizmet içi eğitimler, hem yerinde eğitimler, hem de farkındalık eğitimleriyle gıda üreticilerimiz, esnafımız bir noktaya geldi. Ben buradan tüm Edirne halkının Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şeker tadında bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.




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