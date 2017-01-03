Randevusuz geldiler, saatlerce beklediler

Edirne Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne çipli kimlik kartı başvurusu yapmak için randevusuz gelen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Edirne’de çipki kimlik kartı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Nüfus Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Kuyrukta bekleyen ve Almanya’da yaşadığını belirten Nejat Kelemer, "Almanya’ya döneceğim kısa sürede kimliğimi çıkartmam gerekiyor. Randevuyla gelemiyorum çünkü yurt dışında çalışıyorum. Acil karta ihtiyacım var. Yasalara uymak mecburiyetindeyiz. Kimliğimi değiştirmeye geldim" dedi.

Öte yandan Edirne Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak" ifadeleri kullanıldı.